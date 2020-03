Am E-Sport huet sech d'Lëtzebuerger Nationalekipp déi éischte Plaz an hirem Grupp geséchert an ass domadder bei der eEuro 2020 mat dobäi.

D'Finalronn vun der eEuro 2020 gëtt wéi geplangt den 23. an de 24. Mee gespillt. Nieft Lëtzebuerg hu sech nach Serbien, Rumänien, Bosnien & Herzegowina, Griicheland, Israel, Däitschland, Italien, Holland a Frankräich qualifizéiert. PDF: Schreiwes vun der FLF