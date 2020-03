Dës Decisioun hunn déi 36 Veräiner bei der éischter visueller Versammlung vun der DFL en Dënschdeg eestëmmeg geholl.

An der Bundesliga an an der 2. Liga gëtt wéinst der Corona-Pandemie zanter dem 12. Mäerz net méi gespillt. Et ass déi éischt Ënnerbriechung zanter dem zweete Weltkrich.

Duerch d'Verlängerung vun der Paus falen d'Spilldeeg 28 bis 31 aus.