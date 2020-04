De Luc Holtz ass am drëttlängsten als Futtballnationaltrainer am Amt op der Welt, dat mat geschwënn 10 Joer.

De 50 Joer alen Holtz hat am August 2010 vum deemolegen demissionären Nationaltrainer Guy Hellers iwwerholl.

Am längsten um Poste vum Futtballnationaltrainer ass elo den DFB-Coach Joachim Löw mat 13 Joer an 264 Deeg. Den Däitschen Nationaltrainer huet den uruguayesche Cheftrainer Oscar Tabarez ofgeléist, deen am Kader vun der Corona-Kris fir den 31. Mäerz gekënnegt kritt hat.

Op der zweeter Plaz am Anciennetéit-Ranking kënnt den Nationaltrainer aus Andorra.