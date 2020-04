Dëst huet de Bob Haller zesumme mam techneschen Direkter vum COSL dem Heinz Thews a mam Nationaltrainer vun der Federatioun, dem Thomas Andréos decidéiert.

Wéi et am offizielle Communiqué vum Bob Haller heescht, hätt hien zesumme mat sengem alen Trainer net déi fixéiert Ziler erreechen an hätt sech och net sou kéinte fir déi nächst 6 Méint preparéieren, wéi dat an sech geplangt war.

Den Thomas Andréos wäert dëse Posten elo iwwerhuelen an de Bob Haller bei sengem Training ënnerstëtzen, dat an Zesummenaarbecht mam Martin Zawieja an dem Alain Massen.

Zënter deem den Haller viru 15 Deeg aus Australien zeréck komm ass, trainéiert hie wéinst der aktueller Situatioun doheem bei sech. Hie wäert d'Zäit, an där keng Competitioune sinn notzen, fir sech intensiv ze preparéieren an ze trainéieren.

Hei den offizieller Communiqué vum Bob Haller.