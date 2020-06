Am Volleyball dierf zënter dëser Woch och nees an der Hal trainéiert ginn.

Dëst ënner ganz strengen Oplagen. E bësse méi wäit si se do scho beim TV Bliesen am Saarland. Beim Veräin, deen am Mäerz den Opstig an d'Zweet Bundesliga virzäiteg realiséiert hat, sinn och zwee Lëtzebuerger aktiv.

An och den neien Trainer vum TV Bliesen ass ville Lëtzebuerger nach e Begrëff. De fréieren techneschen Direkter vun der Lëtzebuerger Federatioun, de Burkhard Disch, huet sech no engem méi rouege Joer dem Challenge ugeholl, de klenge Veräin vu Sankt Wendel dauerhaft an der zweeter Bundesliga ze etabléieren. Dobäi sollen och Spiller aus der Groussregioun eng wesentlech Roll spillen.

Zwee Lëtzebuerger stinn aktuell am Kader vum TV Bliesen. Nom Steve Weber ass d'lescht Joer de Maurice van Landeghem bei d'Ekipp gestouss. Säin Zil ass et, am Ausland Erfarung ze sammelen a sech op engem konstant héijen Niveau weiderzëentwéckelen.

Wärend zu Lëtzebuerg zënter dëser Woch nees dierfe 4 Spiller + 1 Trainer pro Terrain an d'Hal, dierfen an Däitschland op all Terrain scho bis zu 10 Spiller trainéieren. Domat kënnen dann och scho vill Spillsituatiounen astudéiert ginn, awer bei Wäitem nach net alles.

Donieft gëllt et, sech reegelméisseg d'Hänn ze desinfizéieren an Ofstand ze halen. Geplangt ass, datt d'Saison an der zweeter Bundesliga scho Mëtt September soll lassgoen. Eng vun de gréissten Erausfuerderunge fir de Veräin aus dem Saarland sinn d'Auswäertsmatcher, fir déi si bis zu 1.200 Kilometer Allez-Retour mussen zréckleeën. Den zweete Lëtzebuerger am Kader vum däitsche Veräin, de Steve Weber, hält sech de Moment am Sand fit a wäert eréischt spéider nees bei de Kader stoussen.