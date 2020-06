De Steve Weber trainéiert den Ament dobaussen am Sand. Beachvolleyball ass fir de Student eng nei Erausfuerderung.

E Samschdeg hate mer Iech de Maurice van Landeghem virgestallt, dee mat sengem Veräin TV Bliesen an déi zweet däitsch Volleyballbundesliga opgestigen ass. E Sonndeg intresséiere mer eis fir säi Coequipier Steve Weber, deen aktuell net um Training an der Hal deelhëlt, an dat aus guddem Grond.

De Steve Weber trainéiert den Ament mam Matthias Cloot dobaussen am Sand. No de Spiller vun de klenge Länner a Montenegro war de Cloot op der Sich no engem neie Partner am Beachvolleyball an huet mam Steve Weber e motivéiert Talent fonnt. Fir de Student vu Sportwëssenschaften ass de Beachvolleyball eng nei Erausfuerderung. Ofgesinn dovun, datt den Terrain méi kleng ass an ee just zu 2 amplaz zu 6 um Terrain steet, ënnerscheet sech de Beachvolleyball och a ganz villen Technike vum traditionelle Volleyball an der Hal.

Datt d'Koppel Weber/Cloot am Moment iwwerhaapt trainéiere kann, läit och dorunner, datt de Steve Weber seng Lizenz an Däitschland beim TV Bliesen huet.

Natierlech ginn et awer och am Saarland speziell Mesuren, op déi ee beim Beachvolleyball oppasse muss, déi sinn awer net ganz esou streng wéi zu Lëtzebuerg.

Nodeems d'Spiller vun de klenge Länner an Andorra offiziell ëm ee Joer geréckelt goufen an den Ament och net un d'Participatioun u soss engem Tournoi oder Championnat ze denken ass, läit de Fokus haaptsächlech op der Verbesserung vun der Basis.

De Bartrenger spillt zënter sengem Studium zu Saarbrécken beim TV Bliesen an hat als Attaquant e groussen Undeel um Opstig an d'zweet Bundesliga. Deemno ass hien och an der neier Saison nees mat vun der Partie, wou et natierlech als Éischt mol ëm de Klassenerhalt geet. De Wiessel vum Sand zréck an d'Hal sollt dobäi keng gréisser Problemer duerstellen