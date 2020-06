Déi Lëtzebuerger Handball-Dammen-Nationalekipp spillt am Hierscht d'Weltmeeschterschaftsqualifikatioun. Virun zwou Woche war dat nach anescht.

Deen Ament hat de Conseil vun der FLH nämlech annoncéiert, dass d'Dammen d'WM-Qualifikatioun net géife spillen. E Grond war de Covid-19, duerch deen d'Preparatiounscampagne géint Italien an d'USA net gespillt konnt ginn. De President vun der FLH, Romain Schockmel, betount, dass si der Meenung waren, dass et zäitlech extrem enk géif ginn. Den Zäitraum, dee bis den 1. Match Enn Oktober gewiescht wier, huet eis extrem kuerzfristeg geschéngt, fir eng korrekt Preparatioun ze maachen. Oder anescht ausgedréckt, déi Preparatioun hätt mussen immens kompriméiert ginn an dëst mat engem enormen zäitlechen a physeschem Opwand. D'Dammen hunn dunn een Entretien gefrot an hir Argumenter a Motivatiounen duergestallt, wat si bereet sinn ze investéieren, fir awer kënne matzegoen. Mir hunn du mam Trainer an DTN ee Programm duergestallt, dee si bereet sinn, ze maachen, a mir stinn hinnen net am Wee.

Nodeems d'Damme virun zwou Wochen natierlech immens enttäuscht waren, ass elo d'Motivatioun ëmsou méi grouss. De Romain Schockmel seet awer, dass et keng speziell Preparatioun op d'WM-Qualifikatioun wäert ginn.

Speziell net. Mee et wäert zäitlech, wéi physesch opwänneg sinn. Mir hunn dat zesummen decidéiert, si ware bereet, dat op sech ze huelen, fir dës Preparatioun awer mat ze maachen an do wäerte mir hinnen net am Wee stoen. Mir wäerten alles maachen, dass si dës Qualifikatioun och mat enger korrekter Preparatioun kënnen ugoen.

De Romain Schockmel hofft, dass duerch déi WM-Qualifikatioun de positiven Trend vun der Dammen-Handball-Nationalekipp nach weider eropgeet.