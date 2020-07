Am Kader vum 40. Anniversaire vum Volley 80 Péiteng, war e Méindeg den Owend déi uerdentlech Generalversammlung vun der nationaler Volleyballfederatioun.

Volleyball Generalversammlung/Marc Burelbach

Déi war zu Lamadelaine a goung ganz roueg iwwert d'Bün.

Fir déi sanitär Mesuren anzehalen, huet bei dëser Editioun nëmmen ee Vertrieder pro Club dierften deelhuelen. De COVID-19 war an den traditionelle Rieden am Ufank vun der Assemblée natierlech omnipresent.

Nach éier sech de Virus an Europa verbreet hat, konnten déi zwou Seniorsnationalekippe beim Novotelcup een historeschen Doublé realiséieren.

No den éischten Halleffinallen am Championnat Ufank Mäerz war awer Schluss mam Volleyball. Weder de Final 4 an der Coupe, nach déi geplangten offiziell international Campagnë fir Jugend, respektiv Seniorsnationalekippe konnte gespillt ginn.

Luef gouf et vum C.O.S.L. Vertrieder Ralf Lentz fir en neie Rekord bäi den aktive Lizenzen. Eng Evolutioun, déi sech an de leschte Jore konkretiséiert hätt. Ofzewaarde bleift, wéi grouss den Afloss vum Lockdown op de Rekrutement bei Jonke Leit wäert sinn, well et waren eng Partie Manifestatiounen ausgefall, sou d'Presidentin vun der FLVB Norma Zambon.

D'Federatioun wëll aktiv um LTAD-Konzept matschaffen an esou fir all Alter eppes ubidden. No laanger Zäit wäerten an Zesummenaarbecht mat der ENEPS vu September un och nees Trainerformatiounen ugebuede ginn.

De Vertrieder vum Sportsministère Laurent Deville huet eng kuerzfristeg, méi oder manner normal Reprise vun den Trainingsunitéiten an Aussiicht gestallt.

No an no goufen déi verschidde Punkten um ordre du jour unanime guttgeheescht.

Besonnesch houfreg ass Presidentin, datt et am Volleyball eng grouss Solidaritéit gouf, wou et drëms goung, fir déi nei Saison ze plangen.

Als leschte Punkt ass de Loisirsveräin vun Hamm an d'Federatioun mat opgeholl ginn.