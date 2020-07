D'Häre vum Handball Esch spillen an der 1. Qualifikatiounsronn vun der neier European League géint d'Schwäizer vum Pfadi Winterthur.

Dat huet d'Auslousung, en Dënschdeg de Moien, zu Wien erginn. Den éischte Match gëtt den 29./30. August auswäerts gespillt, de Retourmatch dann eng Woch drop heiheem.

An där Competitioun, déi an d'Plaz vun der EHF-Coupe kënnt, stinn zwou Qualifikatiounsronnen um Programm, ier am Oktober dann d'Gruppephas ufänkt.