Dat huet d'FLH an engem Communiqué matgedeelt. Den Tournoi soll vu freides, dem 4. Dezember bis sonndes, de 6. Dezember gespillt ginn.

Aus dem Dammen-Handball koum e Freideg de Moien d'Nouvelle, dass déi 1. Qualifikatiounsphas fir d'WM, dat anert Joer a Spuenien, hei am Land gespillt gëtt. Den Tournoi gëtt am Gymnase vun der Coque gespillt. Géigner vun der Dammen-Nationalekipp sinn d'Slowakei, d'Ukrain an Israel.

Bei der Auslousung, virun engem décke Mount hat de Grand-Duché d'Recht zougesprach kritt, fir deen Tournoi z'organiséieren. D'FLH krut elo also vun der European Handball Federation (EHF) den Zouschlag dofir.

Communiqué vun der FLH:



D'FLH ass frou Iech kënne matzedeelen, dass d'EHF eis definitive den Zouschlag ginn huet fir d'Organisatioun vun dem Damme Qualifikatiouns Turnéier fir IHF Qualification Europe Phase1. Den Turnéier ass am Gymnase vun der Coque vu Freides de 4. Dezember bis Sonndes 6. Dezember 2020

D'Géigner si jo wéi gewosst, d'Slowakei, d'Ukrain an Israel.

Esou bal mir weider Informatiounen hunn, gi mir Iech déi selbstverständlech weider.

