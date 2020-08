Dat huet den Handball Esch e Mëttwoch an engem offizielle Schreiwes matgedeelt. Weider gëtt och just een eenzege Match gespillt.

An dat op neutralem Buedem an ouni Spectateuren an zwar zu Rothenbach-Hall an de Géigend vu Kassel an Däitschland. De Match gëtt de 6. September um 12.30 Auer gespillt.

Offiziellt Schreiwes

Le Handball Esch a le plaisir de vous informer qu’il vient de trouver un accord avec le club suisse Pfadi Winterthur en vue de pouvoir disputer une rencontre unique dans le cadre du premier tour de l’EHF European League et ceci sur terrain neutre dans la Rothenbach-Hall à Kassel en Allemagne. En effet comme le Luxembourg se trouve sur la liste des pays à risque élevé dans le contexte du Covid-19 en Suisse, les deux équipes n’auraient pu éviter une mise en quarantaine de dix jours en maintenant la configuration traditionnelle de matchs aller-retour dans les pays respectifs.

Ainsi, le match en question se disputera dimanche, le 06 septembre 2020 à 12.30 à l’exclusion du public, , comme prélude à la rencontre MT Melsungen (GER) – Bjerringbro-Silkeborg (DEN), (qui se déroulera également dans le cadre du premier tour de de l’EHF European League à 16h).

Le Handball Esch tient à remercier les responsables de Pfadi Winterthur, de MT Melsungen et de l’ EHF qui ont uni leurs efforts pour que la rencontre puisse avoir lieu malgré les contraintes sanitaires actuelles.