Käerjeng a Bierchem hunn um Optakt vum Handball-Championnat näischt ubrenne gelooss a wannen däitlech géint Dikrech a Péiteng.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären den Optakt vum Handball Championnat.

Käerjeng a Bierchem hate keng Problemer mat hire Géigner um 1. Spilldag a wannen däitlech. Käerjeng ka sech mat 34:19 géint Dikrech duerchsetzen an Bierchem wënnt mat 40:18 zu Péiteng.

Opgrond vu positive Corona-Fäll goufen d'Partien tëscht dem HC Standard an de Red Boys Déifferdeng an tëscht dem HBC Schëffleng an dem HB Diddeleng op e spéideren Datum verluecht.

Hären-Handball

HB Käerjeng - CHEV Dikrech 34:19

Dikrech ass guer net gutt an de Match komm a konnt an den éischte 6 Minutten kee Gol schéissen sou dat zu deem Zäitpunkt 5:0 fir Käerjeng stoung. Ab der 7. Minutt sinn se dann awer besser an de Match komm a konnten an de Minutten dono och de Réckstand verréngeren. Mat engem 17:12 ass et an d'Paus gaangen.

No der méi schwaacher Phase virun der Paus vun de Käerjenger, hu se no der Paus nees e Gang eropgeschalt an haten no 40 Minutten e Virsprong vun 10 Goler. Vun elo un hunn se dëse Match ouni vill Problemer op en Enn gespillt a wannen kloer mat 34:19

HB Péiteng - HC Bierchem 18:40

Bierchem huet de Péitenger vun Ufank un net weeklech eng Chance gelooss an hate sech schonn no 15 Minutten e komfortablen Ecart vu 6 Goler erausgespillt. Dësen hu se dono konstant weider ausgebaut sou dat et mat engem 20:8 fir Bierchem an d'Paus gaangen ass.

Och no der Paus ass bei de Péitenger net vill zesummegelaf an d'Victoire fir déi Bierchemer war zu kengem Zäitpunkt a Gefor. A soumat wënnt Bierchem ganz däitlech mat 40:18.