An zwee däitleche Matcher konnt sech Déifferdeng mat 36:23 géint Miersch duerchsetzen an Péiteng wënnt mat 43:22 zu Péiteng.

En Dënschdeg den Owend goufen am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären Matcher vum 2. Spilldag gespillt.

Hären-Handball

Red Boys Déifferdeng - HB Miersch 36:23

Schonn an der Paus hat sech Déifferdeng e méi weéi komfortable Virsprong vun 11 Goler erausgespillt an hunn domadder de Gäscht gewisen dat fir Si näischt ze huelen ass. Noi No der Paus hunn se set dunn méi roueg ugoe gelooss, hunn de Virsprong verwalt a wannen mat 36:23.

HB Péiteng - HB Käerjeng 22:43

Direkt schonn an den éischte Minutten konnt sech Käerjeng däitlech vun de Péitenger ofsetzen an hunn hinnen domadder vun der éischter Minutt un keng Chance gelooss. An der Paus stoung et dunn och schonn 25:11 fir Käerjeng. Och no der Paus ass et nämmlecht weider gaangen a Péiteng huet probéiert de Schued nach a Grenzen ze halen mee schlussendlech wënnt Käerjeng ganz däitlech mat 43:22.

Dammen-Handball