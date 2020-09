D'Zil vu Miersch ass kloer, mä dat selwecht Zil hunn och nach Péiteng, Dikrech, Schëffleng an de Standard. Si wëllen déi 6. Plaz am Titelgrupp.

Am Handball war de leschte Weekend theoretesch emol den Optakt vum Championnat bei den Hären. 2 Matcher goufe gespillt, 2 Matcher si wéinst Corona ofgesot ginn an 2 aner Matcher sinn an der Woch gespillt ginn. De Régis THill war fir eis op de Match Déifferdeng géint Miersch an hien huet sech do fir den Underdod HB Miersch intresséiert. Miersch dat ass déi Ekipp, déi a Giel spillt. Miersch huet mam Ricky Bentz an der 3. Saison en Trainer, dee sech an eng Aufgab verbäisse kann, deen net lassléist bis d’Zil erreecht ass. A seng Aufgab heescht emol haaptsächlech, eng jonk Ekipp un den Niveau Nationaldivisioun ze gewinnen

Dass Miersch eng Ekipp ass, déi gudden Handball spille kann, huet se gewisen. Wann s de zu Nidderkuer géint Déifferdeng 3:1 vir bass no 5 Minutten, dann heescht dat eppes. De Problem ass: duerno komme nach 55 Minutten. An do weist sech dann eben, dass d’Red Boys Déifferdeng méi intensiv trainéiere kënnen an och individuell méi breet a besser opgestallt sinn.

D'Zil vu Miersch ass kloer, mä dat selwecht Zil hunn och nach 4 aner Ekippen: Péiteng, Dikrech, Schëffleng an de Standard. Déi musse kucken, fir déi 6 Plaz am Titelgrupp ze sécheren. Méi ass net dran.

D’Red Boys gesi mir dëse Samschdeg zu Bierchem. Do hänken d’Drauwen e bësse méi héich wéi beim 23:36 géint Miersch.