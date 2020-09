Zu Luerenzweiler krut hie säin Talent quasi an d'Wéi geluecht. Zënter 4 Joer ass hien als Profi um héchsten Niveau ënnerwee.

Hien huet souguer schonn eng Coupe d’Europe gewonnen. Rieds ass vum Chris Zuidberg. De Volleyballer geet elo a seng drëtte Saison beim belsche Veräi vu Waremme an de Marc Burelbach huet hie rezent op engem Frëndschaftstournoi zu Stroossen begéint.

Drëtt Saison fir de Chris Zuidberg bäi Waremme

De Sprong an de Profisport ass mat groussem Risiko verbonnen. Talent eleng geet net duer, mee et brauch een och déi richteg Astellung an déi néideg Connections. E weideren Atout bitt d’Elitesportsektioun vun der Lëtzebuerger Arméi.

De Chris Zuidberg hat 2017 mat Tours (F) den CEV-Cup gewonnen.

E bësse Chance muss een natierlech och nach hunn, wann een eng laang Sportlerkarriär ustrieft. Verletzungen an de Choix fir déi falsch Equipe kënnen e Sportler scho mol zeréckwerfen.

Beim VC Luerenzweiler ausgebilt ginn

No Tours huet den Nationalspiller nach 1 Joer an der éischter däitscher Bundesliga beim TV Bühl gespillt, éier hien an d'Belsch bei Waremme gewiesselt ass.

An den éischten zwou Saisone gouf hien haaptsächlech op senger Stammpositioun, dem Mëttelblock, agesat. Fir sech selwer méi Dieren opzemaachen, huet de Lëtzebuerger sech elo fir e Wiessel op d'Baussepositioun decidéiert.

"Mat 26 Joer ass d'Karriär nach net fäerdeg"

D'Saison an der Belsch wäert eréischt Mëtt Oktober lassgoen, bis dohi wäert de Chris Zuidberg d'Geleeënheet notzen, fir sech weider ze verbesseren.