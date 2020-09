E Samschdeg den Owend konnt sech bei den Hären iwwerdeems den HB Esch géint den Chev Dikrech behaapten a Péiteng muss sech géint Miersch geschloe ginn.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären an den Dammen de 5. an de 4. Spilldag.

Hären-Handball

HB Käerjeng - Red Boys Déifferdeng 27:32

Déifferdeng ass gutt an de Match komm an huet sech an den éischte 15 Minutten e Virsprong vu 4 Goler erausgespillt. Vun do un ass awer och Käerjeng méi staark ginn a sou huet sech de Match ausgeglach. Béid Ekippe waren op Aenhéicht, wat sech mat engem 12:12 no ronn 24 Minutten och um Spillstand gewisen huet. Zum Schluss vun der 1. Hallschent konnte sech d'Red Boys dann awer nees e klenge Virsprong opbauen. Mat enger 16:13-Féierung fir d'Gäscht ass et an d'Paus gaangen.

Am zweeten Duerchgang krut Käerjeng de Réckstand no ronn 10 Minutten opgehall an huet op 20:20 gläich gestallt. No deem Effort hunn d'Red Boys doropshin awer nees ugezunn an d'Féierung nees kuerz drop hiergestallt. Der Lokalekipp soll et net méi geléngen nach eng kéier zréckzekommen a sou wënnt Déifferdeng de Match zum Schluss mat 32:27 zu Käerjeng.



HB Dideleng - HB Bierchem 32:30

Souwuel Diddeleng wéi och Bierchem hu sech vun Ufank un op enger Héicht begéint, sou dass de Match immens spannend an ausgeglach war. Déi éischt 30 Minutte sinn dann och mat engem 15:15-Remis op Enn gaangen.

Diddeleng hat am Ufank vun der zweeter Hallschent méi vum Match an ass sou och liicht a Féierung gaangen. Laang huet et duerno ausgesi wéi wa sie dës Féierung kéinten iwwert d'Zäit bréngen, ma Bierchem huet et nach eng kéier gepackt an de Match ze fannen a sou war ronn 5 Minutte viru Schluss nees alles op. No enger spannender Schlussphas hat dann awer Dideleng d'Nues vir a wënnt sou knapps mat 32:30 géint Bierchem.

Chev Dikrech - HB Esch 25:36 (13:19)

HB Péiteng - HB Miersch 25:28 (11:13)

HBC Schëffleng - HC Standard 23:27 (12:14)

Dammen-Handball

HB Diddeleng - Chev Dikrech 26:31 (12:16)

Am Verlaf vun den éischten 30 Minutten huet sech Dikrech ëmmer méi iwwerleeë gewisen a krut sech virun der Hallschent e Virsprong vu 4 Goler opgebaut. Och an der zweeter Hallschent ass et der Ekipp vun Diddeleng net gelongen dëse Réckstand opzehulen. De knappe Virsprong ass bis zum Schluss bliwwen a sou steet um Enn steet eng 31:26 Victoire fir de Gaascht vun Dikrech.

HB Käerjeng - Red Boys Déifferdeng 20:18 (7:10)

Zu Käerjeng huet sech de Match an der éischter Hallschent zu enger ausgeglachener Partie entwéckelt. Käerjeng hat an den éischte Minutten e knappe Virsprong vun 2 Goler, deen ass mat der Zäit awer vun de Red Boys gedréint ginn a sou ass et mat engem Stand vu 7:10 aus der Siicht vu Käerjeng an d'Paus gaangen.

Duerno krut sech d'Lokalekipp gerappt a sou krute sie de Réckstand an eng Féierung gedréint. Déifferdeng hat net méi sou richteg d'Kontroll iwwert de Match a sou ass et bis zum Schluss och bei der Féierung fir den HB Käerjeng bliwwen. Um Enn steet eng knapp 20:18-Victoire fir d'Lokalekipp.

HB Museldall - HB Beetebuerg 36:22 (11:16)