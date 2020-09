An der 2. Bundesliga ass et fir Mondorf e Samschdeg näischt ze huele ginn.

Volleyball

Mat 25:17, 25:18 a 25:23 steet um Enn eng 0:3 Defaite fir de Max Funk am Match géint den neien Tabelleleader aus Kiel. Mondorf steet an der Tabell no 2 Matcher mat enger Victoire an enger Defaite op der 6. Plaz.