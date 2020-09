En Dënschdeg den Owend gouf zu Bouneweg en Nohuelmatch bei den Hären tëscht dem Standard an de Red Boys gespillt.

Nodeems de Standard an der Paus nach mat 16:14 am Avantage war, hunn d'Red Boys an der zweeter Hallschent dunn eescht gemaach an d'Lokalekipp mat 18:6 deklasséiert, fir de Match mat 32:22 ze gewannen.