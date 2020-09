E Mëttwoch den Owend gouf zu Miersch en Nodrosmatch bei den Hären tëscht dem HB Miersch an dem HB Esch gespillt.

Fir den HB Esch gouf et e Mëttwoch den Owend déi erwaarte kloer Victoire zu Miersch. Nodeems ee schonn an der Paus mat 20:6 a Féierung louch, huet ee sech no 60 Minutte mat 39:14 duerchgesat.

Déi Escher hunn domadder och hiren 3. Match an der Axa League an dëser Saison gewonnen.