Si waren als Toppfavorit an déi lescht Saison gaangen a stounge beim Covid-bedéngten Ofbroch vum Championnat och op der 1. Plaz vun der Tabell.

An och an der Saison 2020/2021 gëllt de VC Stroossen nees als déi Ekipp, déi et ze klappe gëllt. De Marc Burelbach kuckt zesumme mam Passeur Gilles Braas op d'Saison, déi e Samschdeg lassgeet.

Virschau Häre-Volleyball / Reportage Marc Burelbach

De Gilles Braas war op Stroossen gewiesselt, fir Titelen ze gewannen. Bis ewell steet eng Supercoupe am Palmarès vum fréiere Bundesligaprofi. De Passeur weess, datt seng Stroossener Ekipp och dëst Joer nees als grousse Favorit op de Championstitel gëllt.

Als gréisste Konkurrent gesäit de Schoulmeeschter den Dauerrival vum Holleschbierg.

Déi routinéiert Stroossener Ekipp huet am Verglach zum leschte Joer nëmme liicht changéiert. Si si perfekt agespillt a konnten an de sëllege Preparatiounsmatcher ënnert anerem de VBC Waremme aus der héchster belscher Divisioun klappen.

Nei an der Novotel League ass de Volleyball Iechternach, fir déi et sécherlech eng schwéier Saison dierft ginn, ëmsou méi well sech hiren Haaptkonkurrent vum Belair op ville Positioune verstäerkt huet a schonn op eng grouss Erfarung aus de leschte Joren zréckgräife kann.

