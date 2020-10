E Freideg den Owend stoung den 19 Joer ale Lëtzebuerger am Kader vun der éischter Ekipp vum VfL Gummersbach an der 2. Handball-Bundesliga.

No 60 Minutten huet sech Gummersbach auswäerts mat 27:25 géint de VfL Lübeck-Schwartau duerchgesat. An der Paus loung ee mat 14:13 a Féierung. Gummersbach mam Joe Schuster start domadder mat enger Victoire an déi nei Saison an der 2. däitscher Handball-Bundesliga.