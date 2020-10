Beim éischte Match gouf si zum MVP gewielt. De Moment steet hire Veräin mat engem Match manner op der 2. Tabelleplaz vun der 2. Volleyball Bundesliga Süd.

Et war schonn eng speziell Ambiance um Olympiastützpunkt zu Saarbrécken, wou den TV Holz seng Heemmatcher ausdréit. An engem Sport, wou "Klatschpappen", Musek a vill Stëmmung dozou gehéieren, hunn d'Spillerinne sech a Corona-Zäite misse selwer ufeieren. Et ass schonn déi véierte Saison fir d'Julie Teso am Saarland. Si huet sech an de leschte Joren zur Stammspillerin beim TV Holz entwéckelt. Bei engem Lëtzebuerger Club huet si bis ewell nach net gespillt. Opgrond vun der duebeler Nationalitéit dierf d'Studentin vu Sportwëssenschaften awer och fir d'Lëtzebuerger Nationalekipp spillen. D'Kommunikatioun tëschent den Nationalspillerinne funktionéiert gutt.

Zu Saarbrécken kann d‘Nationalspillerin Leeschtungssport a Studium matenee kombinéieren. Eng Offer, déi och fir aner Lëtzebuergerinne kéint intressant sinn.

Nieft 4 Mol Training an der Hal, dem Studium an de wäiten Deplacementer bei d'Auswäertsmatcher bleift net méi ganz vill Zäit fir aner Hobbyen.

Den TV Holz hat e perfekten Optakt an déi nei Saison an dorunner war d'Julie Teso net ganz onschëlleg. Nom Match zu Wiesbaden gouf si vun hirem Géigner als wäertvollste Spillerin gewielt. Bei de Prowin Volleys Holz stëmmt fir déi 22 Joer jonk Passeuse einfach alles.

En Opstig an déi éischt Bundesliga ass de Moment awer weder fir de Club nach fir d'Julie Teso e konkret Zil. D'Nationalspillerin wëll sech de Moment verstäerkt op den Ofschloss vun hirem Studium konzentréieren.