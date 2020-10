Iwwerdeems konnt sech am Handball den Tommy Wirtz bei Rimpar mat 29:22 géint Huttenberg duerchsetzen an de Max Funk muss mat Mondorf eng Defaite astiechen.

Basketball



An Éisträich huet sech den Alex Laurent mat Klosterneuburg kloer mat 92:62 géint St. Polten duerchgesat. Fir Klosterneuburg ass dat déi zweet Victoire am zweete Match vun der Saison.

Handball

An der 2. Bundesliga konnt den Tommy Wirtz mat Rimpar d'Partie mat 29:22 géint Huttenberg gewannen. Duerch déi Victoire steet Rimpar elo an der Tabell op der 8. Plaz.

Volleyball

De Max Funk huet sech mat Mondorf an der 2. Bundesliga mat 2:3 géint Bitterfeld misse geschloe ginn. No 3 Matcher steet Mondorf mat 5 Punkten op der 5. Plaz an der Tabell.