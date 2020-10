Dat hunn déi verschidde Federatiounen am Laf vum Freidegowend matgedeelt.

Am nationale Futtball gëtt bis op Weideres just nach an der BGL Ligue gespillt. Domat reagéiert d'FLF mat "effet immédiat" op d'Annonce vum Premier Xavier Bettel an der Gesondheetsministesch Paulette Lenert.

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der FLF

Och d'FLH huet dorop reagéiert an alles ofgesot ausser d'AXA League bei den Dammen an den Hären. D'FLH recommandéiert och elo, ouni Zuschauer ze spillen.

D'FLVB geet iwwerdeems op méi e strikte Wee, am nationale Volleyball ginn nämlech elo emol fir 3 Woche guer keng Matcher gespillt. Dat huet d'FLVB offiziell matgedeelt. Domadder geet d'Volleyballfederatioun nach ee Schratt méi wäit, wéi d'Mesuren, déi vun der Regierung decidéiert goufen.

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der FLVB

D'FLBB huet decidéiert, de komplette Spilldag vun e Freideg an och dee vum Weekend ofzesoen. Domadder gëtt och net an der Total League gespillt.

Et well ee sech bis d'nächst d'Woch Zäit loossen, fir am Detail ze wëssen, wéi déi nei Reegelen ausgesinn an dann ze plangen, wéi et an Zukunft kéint viru goen.

Dowéinst ass den duebelen Spilldag bei den Dammen an och Hären ofgesot, dat huet eis den FLBB-President Samy Picard confirméiert.

En Vue vun den neie Covid-Mesuren huet och d'Keelefederatioun reagéiert an am Sportkeelen d'Tandem-Meeschterschafte vun den Dammen an de Senioren ofgesot. Och d'Eenzelmeeschterschafte gi bis op Weideres net méi gespillt.

D'FLTT huet sech och iwwerluecht, wéi ee weiderfuere kann an huet dës Decisioune geholl:

(1) d'Matcher vun der NAT-1 ('BDO TT League') a vun der NAT-2 gi wéi geplangt gespillt, also e Samschdeg, mee ouni Zuschauer

(2) d'Matcher vun der 1/8-Finall vun der Coupe de Luxembourg 'Seniors' gi wéi geplangt gespillt, also e Sonndeg de Mëtteg, mee ouni Zuschauer

(3) all aner Matcher, déi fir dëse Weekend an de Championnater 'Cadets' a 'Seniors' um Spillplang stinn, ginn ofgesot

(4) wéi et nom Spilldag vun dësem Weekend weidergeet, gëtt dann decidéiert, wann déi nei gesetzlech Corona-Bestëmmunge bis bekannt sinn

Wéi geet et mam Training weider?

Am RTL-Interview gëtt de Sportminister d’Prezisioun, datt déi éischt Ekippen aus den ieweschten Divisiounen och weiderhi mam ganze Grupp däerfen trainéieren. Dat ass och fir d’Nationalekippen esou. Fir all déi aner gëllt den Training a klenge Gruppen zu 4. Den Dan Kersch huet awer och kloer drop higewisen, datt de Schoulsport um Programm bleift, de Programm awer der aktueller Situatioun soll ugepasst ginn.

Extrait Dan Kersch