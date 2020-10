Wéinst Corona goufen dëse Weekend praktesch all d'Sportkompetitiounen ofgesot. Zum Beispill am Futtball, Handball oder och nach dem Basket.

Am Dëschtennis war dat awer net de Fall. De Rich Simon huet beim President vun der FLTT nogefrot, firwat dat esou war.

Dëschtennis/Reportage Rich Simon

Der Recommandatioun vun der Regierung no hätt an alle Sportaarten an der ieweschter Klass dierfe gespillt ginn. Well et awer a villen Ekippe positiv Tester goufen, hat de Gros vun de Federatiounen decidéiert, fir alles ofzesoen. D'Dëschtennis-Federatioun huet dat awer net gemaach. Dem President vun der FLTT, André Hartmann, no hat déi Decisioun och domadder ze dinn, dass een déi leschte Woche keng Problemer hat, de Spillprogramm duerch ze kréien.

"Dat war eng Decisioun, déi mir opgrond vun eisem Schutzkonzept geholl hunn. Wou mir jo den Dubbel um normale Spillprogramm gestrach hunn. Mir hunn eis och ëmmer un eis Sécherheetsmesurë gehalen an dat huet geklappt. All Matcher si bis elo an der Nationale 1 an 2 gespillt ginn. Et si keng Matcher ausgefall. Et war villäicht deen een oder anere Stammspiller, deen huet musse pausen. De Championnat ass awer an der Nationale 1 an 2 gespillt ginn."

E Samschdeg sollen elo d'Véierelsfinalle vun der Coupe am Dëschtennis gespillt ginn. Ob dat esou ass, hänkt dem André Hartmann no och domadder zesummen, wéi dat definitiivt Gesetz wäert ausgesinn, wat dës Woch duerch d'Chamber geet.

"An datt mir dann decidéieren an de Clibb dat och matdeelen, wat am Fong d'Suite ass. Zumindest emol fir den nächste Mount. Am Prinzip ass den nächste Samschdeg d'Véierelsfinall vun der Coupe de Luxembourg programméiert. Kee Championnat bis Mëtt November. Esou dass mir dës Woch mussen decidéieren, wéi mir et mat der Coupe de Luxembourg maachen."

Et wëll een den Dëschtennis-Veräiner esou séier wéi méiglech matdeelen, wéi et an den nächste Woche virugeet.