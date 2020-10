D'Aschränkunge sinn och am Sport substantiell, dat sot de Sportminister Dan Kersch den Donneschdeg den Owend op der Pressekonferenz.

Hei goufen et Prezisiounen, wéi de Sport an den nächste Wochen organiséiert gëtt. Et däerf jiddwereen, ob ganz jonk oder Veteran, och an Zukunft trainéieren. Et muss een awer déi sougenannte 4erer-Reegel respektéieren. Dat heescht et däerf a Gruppe vu 4 trainéiert ginn. Bei deene 4 zielt den Trainer net dozou.

Net betraff vun där Reegel sinn d'Dammen- an d'Hären-Ekippen aus den ieweschten Divisioune vun den Ekippesportaarten. Si däerfen normal trainéieren, genee wéi och d'Nationalekippen.

Wichteg wier et dem Dan Kersch no och, dass de Schoulsport oprecht erhale bleift. Nieft der Gesondheet, déi de Sport mat sech bréngt, bréngt en och Wäerter wéi Disziplin, Fairness a Respekt fir d'Schüler. Et kéint een elo am Schoulsport op d'Erfarungen aus dem Fréijoer zeréckgräifen.

"Virun e puer Méint gouf eis gesot, dass et Méiglechkeete ginn, de Schoulsport esou ze adaptéieren, fir de Risk op een absolutte Minimum ze beschränken. Elo kënnen déi Konzepter voll zur Geltung kommen. An dat ass onbestridden ee grousse Fortschrëtt.", huet de Sportminister betount.

Den Dan Kersch geet dovunner aus, dass d'Sportsproffen déi verschidde Konzepter, déi se preparéiert hunn, och mat vill Suergfalt wäerten ëmsetzen.

Bei sportlechen Evenementer sinn dann och nach maximal 100 Spectateuren erlaabt, dat awer mat 2 Meter Ofstand, Mask an et muss ee sëtzen. Och all Zort vu Restauratioun ass verbueden, deemno muss och d'Buvette zoubleiwen.

"Fir d'Spectateuren zielen 3 Konditioun, och dat ass nei. 1. si musse setzen, 2. si musse mindestens 2 Meter ausernee sëtzen, ausser si wunnen an deem selwechten Haushalt. 3. si mussen eng Mask unhunn. Déi 3 Konditioune musse gläichzäiteg erfëllt sinn. Déi éischt Obligatioun, dass ee muss sëtzen, kann ewechfalen, wann et sech ëm eng Veranstaltung am Fräien handelt, wou de Publik zirkuléiert an net op enger Plaz stoebleift. Dat zielt ausdrécklech net fir de Futtball, wéi schonns e puer ganz Virwëtzeger gemengt haten.", esou den Dan Kersch.

Den Dan Kersch huet dann och nach präziséiert, datt all Federatioun an all Gemeng nach méi streng Reegele kann imposéieren ewéi déi, déi am Gesetz stinn.

Aktuell gëtt et an den ieweschten Divisioune keng Testflicht, doriwwer kéint een awer diskutéieren, wa bis déi néideg Schnelltester zur Dispositioun stinn.