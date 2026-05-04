RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Ech muss iech eppes soen..."Tour de France: Emotional Annonce vum Paul Seixas

Tom Nols
De jonke Fransous wäert dëst Joer säin éischten Tour de France fueren an huet dës gutt Nouvelle senge Grousselteren iwwerbruecht, déi hien ëmmer ënnerstëtzt hunn.
Update: 04.05.2026 17:22
D'Freed war grouss beim jonke Fransous
D'Freed war grouss beim jonke Fransous
© JASPER JACOBS/AFP

An der Haute Savoie bei senge Grousselteren huet dem Paul Seixas seng Begeeschterung fir de Vëlossport hir Urspréng. Deementspriechend war et dem franséische Shootingstar e wichtegt Uleies, hinne perséinlech e spezielle Message z'iwwerbréngen. Kuckt am Video:

De Paul Seixas wäert tëscht dem 4. an dem 26. Juli beim Tour de France un den Depart goen an domat dee jéngsten Debutant zanter 1937 sinn. Hie wier bereet a géif sech éiergäizeg Ziler setzen, sou de Fransous, deen domat den Häre Pogacar a Lipowitz de Kampf useet. Säin Alter wäert hien net hënneren oder eng Ausried sinn, sou de Seixas.

An de leschte Méint hat de Coureur ëmmer erëm gewisen, dass an Zukunft mat him ze rechne wäert sinn. Victoirë bei der Faun-Ardèche-Classic, dem Tour du Pays Basque an der Flèche Wallonne, grad esou wéi zweet Plaze bei der Strade Bianche a Léck-Baaschtnech-Léck hunn en Depart bei der Grande Boucle quasi onëmgänglech gemaach.

Den Tour de France wäert iwwer 21 Etappe féieren an de 4. Juli zu Barcelona a Spuenien ufänken. Arrivée ass de 26. Juli zu Paräis. RTL Lëtzebuerg wäert live iwwerdroen.

Am meeschte gelies
Parquet confirméiert Identifikatioun vu presuméiertem Auteur vun de Graffitien
Europaschoul I um Kierchbierg bleift no Menace vu Schéisserei dëse Méindeg zou
Video
Diddelenger Autobunn
Auto a Brand op der A3 suergt um Sonndeg den Owend fir Stau
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Déifferdeng léisst Punkte leien, Biissen a Munneref zéie laanscht Diddeleng
Video
Fotoen
6
Formel 1: Grousse Präis vu Miami
Victoire fir de Kimi Antonelli zu Miami, Leclerc a Verstappen kréien nodréiglech Zäitstrof
Fotoen
Etüd
Déi héich Logementskäschten hunn zu engem Broch an eiser Gesellschaft gefouert
Video
26
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Team Emirates-XRG's Slovenian rider Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates as he crosses the finish line to win the final stage of the Tour of Romandie UCI cycling World tour, 178.2 km from Lucens and to Leysin, in Leysin, Switzerland, on May, 3, 2026. (Photo by Til BUERGY / AFP)
Tour de Romandie
Tadej Pogacar wënnt lescht Etapp an hëlt sech d'Schlussvictoire
Festival Elsy Jacobs
Erin Boothman wënnt zweet Course am Sprint zu Zéisseng, Nina Berton op Plaz 3
Video
2
Festival Elsy Jacobs
D'Marta Lach wënnt déi 1. Course, 31. Plaz fir d'Nina Berton
Video
Fotoen
1
UAE Team Emirates-XRG's Slovenian rider Tadej Pogacar wearing the overall leader's yellow jersey is escorted to the podium after winning the fourth stage of the Tour of Romandie UCI cycling World tour, 149.6 km from Broc and to Charmey, in Charmey, Switzerland, on May, 2, 2026.
Tour de Romandie: 4. Etapp
3. Etappevictoire fir den Tadej Pogacar
0
UAE Team Emirates-XRG's Slovenian rider Tadej Pogacar celebrates as he crosses the finish line to win the men's elite race of the Liege-Bastogne-Liege UCI World Tour one day cycling race, 259.5km from Liege, over Bastogne to Liege, on April 26, 2026. (Photo by ERIC LALMAND / BELGA / AFP) / BELGIUM OUT
Vëlossport
Tadej Pogacar wënnt de Klassiker Léck-Baaschtnech-Léck en solitaire
5
Léck - Baaschtnech - Léck
Pogacar, Evenepoel, Seixas oder awer en aneren?
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.