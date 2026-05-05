RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

UEFA Champions LeagueWie kënnt an d’Finall?

Sam Rickal
En Dënschdeg an e Mëttwoch den Owend fält d'Decisioun, wéi eng Ekippe sech fir d’Finall den 30. Mee zu Budapest an Ungarn kënne qualifizéieren.
Update: 05.05.2026 18:32
© AFP

En Dënschdeg an e Mëttwoch den Owend fält d'Decisioun, wéi eng Ekippe sech fir d'Finall den 30. Mee zu Budapest an Ungarn kënne qualifizéieren.

Den Optakt mécht d'Partie tëscht Arsenal London an Atlético Madrid en Dënschdeg den Owend. Am Allersmatch d'lescht Woch gouf et an der spuenescher Haaptstad en 1:1-Remis. Deemno ass nach alles op. Fir d’”Gunners”, wéi Arsenal och nach genannt gëtt, wier et déi éischt Finall zanter 2006, fir Atlético dogéint déi éischt zanter 2016. Béid Ekippe konnten d’Champions League bis ewell nach net gewannen.

E Mëttwoch den Owend kritt et Bayern München mat Paris Saint Germain ze dinn. Déi franséisch 5:4-Victoire d'lescht Woch zu Paräis gehéiert fir vill Futtball-Supporter zu deene beschte Matcher an der Geschicht vun der UEFA Champions League. Nach ni waren an den Halleffinallen an enger Partie bannent 90 Minutten 9 Goler gefall. Den däitsche Rekordchampion muss ee Gol schéissen, fir an d'Verlängerung ze kommen oder mat zwee Goler Ënnerscheed gewannen, fir den Champions-League-Gewënner vun 2025 ze eliminéieren.

Champions League op RTL ZWEE, RTL.lu an um RTL Play
FC Arsenal géint Atlético Madrid vun 20:45 Auer u live

Am meeschte gelies
Mann vun 59 Joer gestuerwen
En Dënschdeg de Moie koum et zu engem déidlechen Accident op der Autobunn A6 Richtung Stad
Béiwen - Noutem
Automobilist kritt Fielswand ze paken a lant mat sengem Auto um Daach - Rettungshelikopter am Asaz
Fotoen
En Vue vun der Tripartite
Spontan Protestmaniff virum Aarbechtsministère, Marc Spautz war iwwerrascht
Video
Audio
Fotoen
46
Ilres Sonndesfro
Iwwer 80% vun de Leit der Meenung, dass eng Tripartite néideg ass
34
Virum Cap Vert
Air Rescue ënnerstëtzt Evakuatioun vu Croisièresschëff no Ausbroch vun Hantavirus
Weider News
Bannent puer Minutten ausverkaaft
Fir de Frëndschaftsmatch tëscht Lëtzebuerg an Italien ginn et keng Entréestickete méi
21
Champions League op RTL ZWEE, RTL.lu an um RTL Play
FC Arsenal géint Atlético Madrid vun 20:45 Auer u live
Video
TOPSHOT - Inter Milan's French forward #9 Marcus Thuram celebrates with teammates after winning their 21st 'scudetto' following the Italian Serie A football match between Inter Milan and Parma at San Siro stadium in Milan, on May 3, 2026.
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Inter Mailand fir déi 21. Kéier Champion, Tottenham a Wolfsburg verloossen direkt Ofstigsplaz
6
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Angscht ëm den Ofstig klëmmt fir den Danel Sinani a St. Pauli
0
Lyon’s German forward #29 Jule Brand celebrates after scoring the victory goal during the women’s UEFA Champions League second-leg semi-final football match between OL Lyonnes and Arsenal at the Groupama Stadium, in Decines-Charpieu, central-eastern France on May 2, 2026.
Women's Champions League
Lyon a Barcelona treffen an der Finall openeen
0
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Déifferdeng léisst Punkte leien, Biissen a Munneref zéie laanscht Diddeleng
Video
Fotoen
7
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.