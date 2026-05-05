En Vue vun der TripartiteSpontan Protestmaniff virum Aarbechtsministère

Ronn 100 Leit vun LCGB an OGBL hate sech um Rousegäertche beienee fonnt, fir ze jäizen an ze päifen.
Update: 05.05.2026 08:01
© Christophe Hochard
En Vue vun der Tripartite ass um Dënschdeg de Moien eng Manifestatioun vun der Gewerkschaftsunioun virum Aarbechtsministère. Ronn 100 Leit vun LCGB an OGBL hate sech um Rousegäertche beienee fonnt, fir ze jäizen an ze päifen. De Protestpiquet markéiert den Optakt vun de gewerkschaftlechen Aktiounen, déi den 1. Mee annoncéiert gi waren. 

Eng Haaptfuerderung vun der Gewerkschaftsfront bleift jo déi strukturell Erhéijung vum Mindestloun. D'Aktioun war eréischt e Méindeg decidéiert ginn. 
Et wier ee ganz iwwerrascht, wéi vill Leit spontan matgemaach hunn, sou d'OGBL-Presidentin Nora Back.  Et kéimen nach vill Iwwerraschungen. Den 12. Mee sollt een sech mol notéieren.
Et géing engem näischt anescht iwwreg bleiwen, sou de Patrick Dury, et wier een dohinner gedréckt ginn, et wier einfach ze wäit gaangen, sou den LCGB-President Patrick Dury am RTL-Interview.

