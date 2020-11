Déi Lëtzebuerger Volleyball-Federatioun huet dës Decisioun e Freideg den Owend an engem Schreiwes matgedeelt.

Am Laf vun der nächster Woch wëllt sech de Conseil d'Administration vun der Volleyball-Federatioun d'Veräiner kontaktéieren, fir mat hinnen zesummen ze kucken, wéi d'Championnat am Januar géint weidergoen. Dat awer just, wann déi sanitär Situatioun et erlaabt, sou d'FLVB an engem Schreiwes e Freideg den Owend.

PDF: Schreiwes FLVB