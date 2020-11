De Weekend iwwer waren d'Magalie Meynadier, de Chris Zuidberg, de Steve Weber an de Maurice van Landeghem am Asaz.

Basketball

An der däitscher Bundesliga hunn XCYDE Angels fir de Kont vum 3. Spilldag mat 56:67 (12:25, 15:14, 14:13, 15:15) beim Herner TC de Kierzere gezunn. D'Lëtzebuergerin Magaly Meynadier war fir d'Angels am Asaz an huet 14 Punkte markéiert.

Volleyball

Am belsche Championnat gouf et de Weekend fir Waremme mam Chris Zuisberg eng 0:3-Néierlag (16:25, 14:25, 20:25) géint Roeselare. De Lëtzebuerger stoung am 2. Saz fir seng Ekipp um Terrain. Fir Waremme gouf et bis ewell dës Saison a véier Matcher véier Néierlagen.

An der 2. Bundesliga Süd an Däitschland huet sech Bliesen mam Steve Weber an dem Maurice van Landeghem auswäerts misse mat 0:3 (18:25, 14:25, 17:25) géint Schwaig geschloe ginn. No sechs Matcher gouf et bis ewell nëmmen eng Victoire fir Bliesen. De Veräin steet op der zweetleschter Plaz an der Tabell.