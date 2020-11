E Samschdeg ass um 10 Auer eng online ausseruerdentlech Generalversammlung vun der Basket Federatioun.

D'FLBB proposéiert do 3 Méiglechkeeten, wéi et mam Championnat kéint weidergoen. Iwwer dës Propose stëmmen d'Veräiner dann of.

Ob et awer eng Majoritéit fir eng vun deene Propose gëtt, ass alles anescht wéi sécher. 4 Veräiner aus der ieweschter Divisioun hunn nämlech och nach eng Propos ausgeschafft.

D'Volleyball-Federatioun huet senge Veräiner zwou Propositioune presentéiert.

Hei kënnen d'Clibb iwwer Mail bis den 22. November fir eng vun den zwou Proposen ofstëmmen oder sech enthalen.