Et war direkt déi éischt Victoire am éischte Gruppematch vun der Spëtzeliga, déi an enger "Bubble" zu Linz augedroe gëtt.

11 Ekippen triede vum 3. bis den 8. Dezember un, fir ënnert sech de Gewënner vun der Champions League am Dammendëschtennis auszemaachen. An der Grupp vu ST Quentin sinn d'Tschechinnen aus Hodonin an d'Éisträicherinnen aus Villach, géint déi d'Ekipp vum Sarah de Nutte hiren éischte Match gewanne konnt. D'Lëtzebuergerin huet sech an hirem Match kloer mat 3:0 géint d'Bettina Feuerabend duerchgesat.