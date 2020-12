14 Joer schonn iwwerdréit RTL d'Championsleague am Futtball. Vun en Dënschdeg u kritt och d'Kinneksklass vum Volleyball seng Plaz bei eis am Programm.

Mat vun der Partie ass den 23-Joer-jonke Lëtzebuerger Kamil Rychlicki, dee mat sengem italienesche Club en neien Ulaf hëlt, fir sech d'Kroun am europäesche Volleyball opzesetzen.

Fir d'véierte Kéier schonn trëtt de Sportler aus dem Grand-Duché an der Championsleague un. Wéi déi europäesch Konfederatioun d'Championsleague-Saison leschte Mäerz Corona-bedingt virzäiteg annuléiert hat, war den Dram, fir als Lëtzebuerger Equippesportler déi wichtegst europäesch Kompetitioun ze gewannen, virleefeg mol eriwwer.

Elo klëmmt Lube Civitanova an d'Gruppephase mat eran, déi dës Saison net an Allez-Retour Matcher, mä an 2 Tournoien ausgedroe gëtt. Optakt ass en Dënschdeg a Frankräich wou d'Géigner vu Civitanova, d'Heemekipp vun Tours a Perugia aus Italien heeschen. Och wann de Spillsystem ongewéinlech ass, ännert sech fir de Kamil Rychlicki näischt un der Astellung.

Géint Tours geet Civitanova als klore Favorit an de Match. Den Haaptfokus läit awer sécherlech um Match géint den Dauerrival Perugia. An der italienescher Supercoupe hat Civitanova Enn September nach mat 2:3 de Kierzere gezunn.

En Dënschdeg den Owend ëm 8.30 Auer gëtt de Match tëschent Lube Civitanova a Perugia ugepaff. Wëll Civitanova gewannen, gëllt et virun allem de géigneresche Superstar Wilfredo Leon ze stoppen a grad do kënnt et och op dem Lëtzebuerger seng Qualitéiten am Block un.

Dat Ganzt dann en Dënschdeg den Owend am Livestream op RTL.LU an der RTL App!