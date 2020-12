D'Ekipp aus Italien huet sech mam Kamil Rychlicki mat 25:22, 22:25, 25:20 a 25:23 no 4 Sätz d'Victoire géint Perugia geséchert.

No der Victoire am éischte Match géint Arkas Izmir ass et en Dënschdeg den Owend fir Lube Civitanova géint Sir Sicoma Monini Perugia aus Italien gaangen.

An engem ausgeglachenen éischte Saz, an deem de Kamil Rychlicki vun Ufank am Asaz war, hu sech béid Ekippen an enger gudder Form gewisen. Um Enn konnt sech Civitanova dann awer e klenge Virsprong opbauen an den 1. Saz mat 25:22 fir sech entscheeden. Am 2. Saz war et dann awer d'Ekipp vu Perugia, déi besser am Match war, a sou hu si mat engem 25:22 zum 1:1 ausgeglach.

Civitanova konnt op de verluerenen zweete Saz awer eng Äntwert weisen. Duerch eng staark Prestatioun ass den 3. Saz kloer mat 25:20 un d'Ekipp aus Italien gaangen. De 4. Saz ass dann nach eng Kéier richteg spannend ginn, ma um Enn huet Civitanova d'Nerve behalen a sech och dëse Saz mat engem 25:23 geséchert. Domat steet déi zweet Victoire am zweete Match fir Civitanova, an deem de Kamil Rychlicki 11 Punkte maache konnt.