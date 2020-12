Civitanova huet sech mat enger staarker Leeschtung an 3 Sätz mat 25:21, 25:23 a 25:23 déi 3. Victoire am drëtte Match geséchert.

No de Victoirë géint Arkas Izmir (Forfait) a Perugia stoung fir Lube Civitanvoca e Mëttwoch den Owend am drëtte Match vun der Gruppephas de Match géint de VB Tours aus Frankräich um Programm.

Och de Kamil Rychlicki stoung nees vun Ufank un um Terrain a sou huet sech schonn am 1. Saz d'Rolleverdeelung um Terrain gewisen. Civitanova huet gutt an de Match fonnt a sou ass den éischte Saz mat 25:21 un d'Ekipp aus Italien gaangen, an deem de Lëtzebuerger Nationalspiller scho 5 Punkte maache konnt.

Am zweete Saz war Civitanova weider déi besser Ekipp, huet mat der Zäit awer e bëssen de Fuedem verluer, sou dass Tours opschléisse konnt. Trotzdeem ass et Lube nach gelongen, de Saz mat 25:23 fir sech ze entscheeden. Am 3. Saz huet Tours ufanks gutt matgehalen, ma um Enn huet sech gewisen, dass Civitanova déi besser Ekipp war a sou steet no engem 25:23 am leschte Saz eng souverän 3:0 Victoire, bei där de Kamil Rychlicki 12 Punkte maache konnt.