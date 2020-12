3 Victoiren aus 3 Matcher. Dat ass de Bilan vun der Allersronn vun der Gruppephase an der Volleyball-Champions-League fir de Kamil Rychlicki a säi Club.

Nom Corona-bedéngte Forfait vun Izmir waren nach zwee Matcher ze spille fir Lube Civitanova. Géint Perugia war et den erwaart serréierte Match. Béi Ekippe kenne sech ganz gutt an deemno hu just Klengegkeeten den Ënnerscheed gemaach. Bis Mëtt vum éischte Saz war de Match equilibréiert. Du konnt sech Perugia ënnert dem Impuls vun hirem Superstar Wilfredo Leon en Ecart vun 3 Punkten erausspillen. Civitanova huet reagéiert, de Réckstand guttgemaach a sech um Enn mat 25:22 duerchgesat.

Den zweete Saz huet Perugia net eemol d’Féierung ofginn a mam 25:22 an de Sätz ausgeglach.

Den drëtte Saz war eng Demonstratioun vu Lube Civitanova. Ganzer 76 % vun allen Attacken hu si a Punkten ëmgesat. 80% Reussite och beim Lëtzebuerger mat der Nummer 11, Kamil Rychlicki. Dat schwätzt fir eng optimal Ballverdeelung vun hirem argentinesche Passeur, dem Luciano de Cecco.

De véierte Saz war gepräägt vu ville Feeler op béide Säiten. Den Niveau vum Match war däitlech gefall, dofir war d‘Spannung ëmsou méi héich. No Service Juantorena huet den MVP vum Match Yoandy Leal den Deckel drop gemaach.

Domat war de schwéierste Match fir Lube gewonnen.

Vill Zäit, fir ze recuperéieren, hate si awer net.

E Mëttwoch den Owend hu si misse géint d‘Heemekipp vun Tours untrieden. D‘Fransousen haten näischt ze verléieren an hu sech mat vill Kampfgeescht a Spillfreed am Match gehalen.

Awer och Lube huet gewisen, datt si zaubere kënnen. Vill Drock um Service bei Tours huet déi italienesch Receptioun un d‘Wackele bruecht an d‘Ballverdeelung war bei Wäitem net méi sou gutt wéi nach den Dag virdrun. Eenzeg déi individuell Klass vu Rychlicki a Co huet d’Differenz zu Gonschte vun Civitanova ausgemaach.

De Routinier Osmany Juantorena war net ze stoppen a gouf mat 21 perséinleche Punkte verdéngten MVP vum Match.

Direkt hannert him op zweeter Plaz, de 24 Joer jonke Lëtzebuerger Rychlicki, deen iwwert déi 2 Deeg gewisen huet, firwat hie beim Champions-League-Titelverdeedeger um Terrain steet.

D‘Retourmatcher an der Pool B si fir den 9.-11. Februar programméiert.