De Covid huet de ganze Programm fir Spëtzesportler an och fir d'Olympesch Spiller 2021 verännert.

Déi lescht Wochen a Méint waren duerch de Covid och fir déi meescht Profisportler alles anescht wéi einfach. Vill Kompetitioune sinn ausgefall, Training war och net ënnert de gewinnte Konditioune méiglech. Wann da Kompetitioune konnten organiséiert ginn, ware meeschtens keng Spectateuren dobäi. Dat ass och fir Spëtzesportler ongewinnt, esou wei elo zum Beispill och an der Champions-League-Partie zu Linz an Éisträich, seet d'Sarah de Nutte:

Jo et war e bësse komesch, well ebe keng Zuschauer do waren. Mir hate keng Supporter do, et war eng komesch Atmosphäre.

U sech sollten d'Olympesch Summerspiller zu Tokio jo dëst Joer vum 24. Juli bis den 9. September sinn. Duerch de Covid hunn déi Spiller an der japanescher Haaptstad op d'nächst Joer de Juli misse verluecht ginn. Wat d'méiglech Qualifikatioun fir d'Sportlerin aus dem COSL-Elite ugeet, spillt dat awer u sech keng Roll:

Jo also fir meng Qualifikatiounschancen ännert guer näischt. D'Qualifikatiounstournoie fir Europa a fir d'Welt wäerte sinn, a meng Chancë bleiwen déi nämmlecht.

Wat den Dëschtennis ugeet, ass aus Lëtzebuerger Siicht jo d'Ni Xia Lian schonn fir Tokio2021 qualifizéiert.