De Gilles Michely zielt zanter ville Joren zu deene beschten Dëschtennisspiller am Land. Mam DT Diddeleng dominéiert hien ëmmer nees de Championnat.

Am RTL Interview huet hien ënnert anerem iwwert déi aktuell Situatioun geschwat, an iwwert d'Hoffnung, datt et opgrond vum Impfstoff vläicht vum Summer un och a Punkto Sport nees kéint méi "normal" zougoen.

Gilles Michely am Interview/Reportage Jeff Kettenmeyer

Den Diddelenger huet sech déi leschte Méint selwer a Form gehalen, huet allerdéngs dëse Mount eng kleng Paus a Punkto Dëschtennis gemaach, fir am Januar nees voll motivéiert ze sinn.