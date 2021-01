2020 war kee sportlech einfacht Joer fir d'Sarah de Nutte. 6 Méint laang huet si wéinst der Covid-19-Pandemie keen offizielle Match gespillt.

Eng Zäit, déi d'Sarah de Nutte genotzt huet, fir hiert d'Liewen nei ze organiséieren, och wann d'Zil nach ëmmer dat selwecht bleift. D'Qualifikatioun fir d'Olympesch Spiller.

D'Sarah de Nutte huet wéinst de Restriktiounen an Däitschland hir Wunneng am Dezember zu Düsseldorf opginn a lieft an trainéiert elo erëm zu Lëtzebuerg. Doheem zu Haler huet si an den éischte Méint vun der Pandemie virun allem mental erëm Kraaft getankt.

Zanter Oktober spillt d'Sarah de Nutte mat hirem neie Club St Quentin 2 Matcher de Mount am franséische Championnat. Ufank Dezember stoung d'Lëtzebuerger Nummer 2 mat hirem Veräin an der Halleffinall vun der Champions League, huet sech awer knapp mat 2:3 géint Linz misse geschloe ginn. Lo heescht dat neit an aalt Zil d'Olympesch Spiller. Och wa keen sou richteg weess, wéi et mat der Qualifikatioun ausgesäit.

Tokio 2021 soll awer nach net d'Enn vun der sportlecher Karriär vum Sarah de Nutte sinn. D'Sportzaldotin wëll nach weiderspillen, och wann hire Kontrakt mat der Arméi am September ausleeft.

Verännerungen hat d'Sarah de Nutte der genuch an de leschte Méint, dofir hofft d'Athletin aus dem COSL-Elittekader, dass si och 2022 hire Sport um professionellen Niveau weidermaache kann.