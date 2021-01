D'ETTU huet nei Detailer iwwert d'Qualifikatioune fir d'Europameeschterschaft matgedeelt.

Nodeems d'Gruppematcher vun den Dammen an Hären ugangs sollten am Hierscht 2020 gespillt ginn, goufe si als éischt op den 23. a 24. Januar verréckelt, an duerno op d'Woch vum 16.-21. Februar 2021.

Elo huet den Executive Board vun der ETTU entscheet, dass d'Gruppematcher vun der héchster Divisioun bei den Hären an Damme komplett annuléiert ginn, mat der Konsequenz, dass déi 12 bescht Ekippen direkt fir d'EM-Schlussronn am Hierscht 2021 qualifizéiert sinn. Dat ënnert der Viraussetzung, dass d'Memberverbänn vun der ETTU domat averstane si beim ausseruerdentleche Kongress den 13. Februar, wat am Prinzip just eng Formsaach dierf sinn.

Eng gutt Nouvelle gëtt et fir d'Dëschtennis-Nationalekipp vun den Dammen. D'FLTT-Vertriederinnen Ni Xia Lian a Sarah De Nutte sinn nämlech direkt fir d'Europameeschterschaften Enn September zu Cluj a Rumänien qualifizéiert. D'Lëtzebuerger Häre mussen allerdéngs eng Qualifikatioun spillen. Dës Matcher sollen Enn Mee sinn.