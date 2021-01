D'FLTT huet um Sonndeg de Spillplang fir de Restart vun der Nationaldivisioun bekannt ginn.

Wéi an enger Rei Sportaarten hei am Land, geet et och am Dëschtennis Ufank Februar an der ieweschter Divisioun nees weider. D'FLTT huet elo de Spillplang matgedeelt. Vum 6. Februar u gëtt d'Qualifikatiounsphas fäerdeg gespillt. Et bleiwen nach 4 Spilldeeg um Programm.

Ufank Mäerz fänken dann de Play-Off an de Play-Down un.

No 5 Spilldeeg steet aktuell den Dt Houwald mat 14 Punkte punktgläich virum DT Diddeleng un der Tabellespëtzt.

Spillpläng vum Restart