De Lëtzebuerger Nationalspiller huet sech trotz enger Corona-bedéngter komplizéierter Saison direkt am Profi-Beräich etabléiert.

Tommy Wirtz am RTL-Interview/Reportage Jeff Kettenmeyer

Den Ament läit den Tommy Wirtz mat senger Ekipp, de Rimpar Wölfe, an der Mëtt vun Tabell an hofft, an der Réckronn nach ee Sprong no vir kënnen ze maachen.

De fréiere Spiller vum HB Diddeleng huet d'lescht Saison de Schratt op Saarlouis gewot an ass elo zu Würzburg op engem gudden Niveau am Profi-Beräich vun der zweeter däitscher Bundesliga ukomm. An 12 Matcher huet hie bis elo 35 Goler konnte markéieren a kritt och vu sengem Trainer vun Ufank u vill Vertrauen a Confiance.

"Perséinlech sinn ech ganz zefridde mat menger Leeschtung. Och mam Trainer hunn ech relativ vill Kommunikatioun an hien huet mir dat och esou bestätegt, datt mäin Ufank gutt war. Ech sinn och zefridde mat menger Spillzäit, mir hunn zwou lénks Banden, dat heescht, ech deele meng Spillzäit mat mengem Partner."

D'Tabelleplaz hätt souguer nach däitlech besser kënne sinn, well et virun allem géint verschidde gutt Ekippe laang no enger Victoire ausgesinn huet, sou den Tommy Wirtz.

"Géint Hamburg ware mir zum Beispill bis déi 50. Minutt vir, och géint Hamm Westfalen ware mir vir an awer konnte mir zum Schluss leider den Deckel net dropsetzen. Wa mir et géint déi grouss Ekippen nach bis zum Schluss packen, da kréie mir deenen nach e puer Punkten ofgezunn."

Genee wéi an der éischter däitscher Handball-Bundesliga gëtt och an der zweeter trotz der Corona-Pandemie aktuell gespillt, dat awer logescherweis ënner strikte Reegelen.

"Eise Championnat leeft eigentlech ganz normal virun. D'DHB an d'HBL hunn ee ganzt Konzept ausgeschafft, wou jidderee sech muss drun halen. Mir ginn all Woch zweemol getest, eng Kéier méindes, wa mir mëttwochs spillen an nach donneschdes en Vue vu samschdes. Mir sinn och déi eenzeg, déi an eiser Hal trainéieren, mir mussen ëmmer mat Mask erakommen an och an den Arenae kënnt déi eng Ekipp vir eran an déi aner hannen."

Am RTL-Interview sot den Tommy Wirtz och, datt dat deen eenzege Punkt, deen him den Ament nach feelt, fir seng Aventure als Profi perfekt ze maachen, ass, fir an Zukunft a verschidde groussen Hale viru Spectateure kënnen ze spillen.