Op der Handball-Weltmeeschterschaft sinn e Mëttwoch den Owend d'1/4-Finalle gespillt ginn.

Den Titelverdeedeger Dänemark steet bei der Handball-WM an Ägypten ënnert de véier leschten Ekippen. An engem ganz spannende Match huet ee sech am éischte Match vum Dag no Verlängerung a Siwemeter-Schéisse mat 39:38 (28:28) géint Ägypten behaapt.

Dänemark trëfft an der Halleffinall elo op Spuenien, den aktuellen Europameeschter.

D'Halleffinalle ginn e Freideg gespillt. E Sonndeg ass dann d'Finall.

D'Halleffinallen am Iwwerbléck

Dänemark - Spuenien

Schweden - Frankräich