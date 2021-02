Mat 3 Victoiren aus 3 Matcher huet sech Lube Civitanova eng optimal Ausgangspositioun fir d'Qualifikatioun fir d'Véierelsfinalle verschaaft.

En Dënschdeg an e Mëttwoch stinn d’Retourmatcher an der Haaptronn vun der Volleyball-Champions-League um Programm an do heescht et sech nees nei konzentréieren. Virun allem no den zwou rezenten Defaiten am italienesche Championnat. Nach virun enger gudder Woch hat Lube Civitanova d'Finall vun der Coppa italia géint den Dauerrival Perugia kloer mat 3:1 gewonnen. 3 Deeg drop gouf et am Championnat eng knapp 2:3-Defaite géint deselwechte Géigner an och de leschte Samschdeg huet sech Lube misse géint Valentia geschloe ginn. Fir de Lëtzebuerger koumen déi Resultater grad zum richtegen Ament. "Mir mussen déi wichteg Matcher gewannen," sou de Kamil Rychlicki.

En Dënschdeg steet also nees Champions League um Programm. Déi gëtt des Kéier zu Perugia gespillt. Den tierkesche Géigner Izmir huet, wéi schonn am Dezember, wéinst dem Coronavirus misse Forfait erklären. Am éischte Match geet Civitanova géint Tours als klore Favorit an de Match. An awer dierf een d'Fransousen net ënnerschätzen.

E Mëttwoch kënnt et dann nees zum Highlight tëschent Lube Civitanova an der Ekipp vu Perugia. D'Stäerkt vum Kamil Rychlicki senger Ekipp läit an der Homogenitéit vum Kader.

An dësen ze stoppen ass fir all Ekipp op der Welt eng Erausfuerderung.

D'Matcher vun der Volleyball-Champions-League ginn och dës Kéier nees am kommentéierte Livestream op RTL.lu iwwerdroen.