Domat geet Käerjeng fir des Saison eng éischte Kéier als Verléierer vum Terrain. Bei de Häre kann den HBK eng kloer Victoire géint de HC Standard feieren.

E Samschdeg stoungen déi éischt zwee Nodrosmatcher bei den Hären um Programm. Iwwerdeems war et bei den Dammen den Optakt vum 6. Spilldag an der AXA League. Am Spëtzematch konnte sech Diddelenger Damme mat 21:17 géint Käerjeng duerchsetzen. Beetebuerg spillt iwwerdeems 16:16-Gläich géint Esch.

Hären-Handball

HBC Schëffleng - Chev Dikrech 25:25



No 12. Minutte stoung et wuel 3:3-Gläich, an der Suite ass Dikrech awer ënnert dem Impuls vum Sascha Marzadori besser un d'Rulle komm sou dass et no 26 Minutten 11:6 fir Dikrech stoung. Kuerz virun der Paus ass de Schëfflenger awer nach een 3:0-Laf gelongen sou dass de Réckstand an der Paus bei 2 Goler louch. (9:11)

Nom Säitewiessel gouf de Match immens intensiv gefouert. Schëffleng ass duerch 3 séier Goler zeréck an de Match koum a louch tëschenzäitlech mat 18:15 a Féierung. Dikrech huet sech awer net hänke gelooss. Marzadori a Schmit hunn bannen 2 Minutten 3 Goler markéiert sou dass et 10 Minutte viru Schluss aus der Siicht vun Dikrech mat 19:20 an d'Schlussphase gaangen ass. An enger immens serréierter Schlussphase an e Gol 6 Sekonne viru Schluss kann Dikrech nach 25:25-Gläich zu Schëffleng spillen.

HB Käerjeng - HC Standard 34:18

Den Opsteiger aus der Stad huet eng ganz gutt Ufanksphase gewisen. Alexandru Cioban huet de Standard no 9 Minutte mat 3:2 a Féierung geschoss. Dono ass de Favorit vu Käerjeng awer ëmmer besser an de Match komm an esou stoung et no 20. Minutten 8:5 fir d'Lokalekipp. Och an der Suite hunn Cosanti a Co. de Tempo weiderhin héich gehalen sou dass d'Käerjenger Léiwe mat engem Virsprong vu 6 Goler (13:7) an déi 2 Hallschent gaange sinn.

Änlecht Bild an deenen zweeten 30 Minutten. Käerjeng huet de Ball lafe gelooss an esou hunn Eric Schroeder a Co. de Virsprong possessiv an d'Luucht schrauwe konnten. 15 Minutte viru Schluss hat d'Lokalekipp 10 Goler Avantage (23:13). Den HBK huet näischt méi ubrenne gelooss a gewënnt um Enn géint de HC Standard mat 34:18.

Dammen-Handball

HB Dideleng - HB Käerjeng 21:17

Béid Ekippen hunn eng ganz serréiert Ufanksphase gewisen. Ouni Spectateuren hunn Dammen sech op béide Säiten näischt geschenkt sou dass et no 5 Minutten 2:2-Gläich stoung. Käerjenger Damme konnten sech virun allem bei Goalkeeperin bedanken. No ronn 24 Minutte louch den HBK awer mat 6:12 am Réckstand. Dat well Diddeleng ënnert dem Impuls vun de Schwëstere Kim a Joy Wirtz ee 5:0 Laf gelongen ass. Mat engem 6 Goler Virsprong ass Diddeleng (13:7) an d'Kabinne gaangen.

Och an der 2. Hallschent war Diddeleng déi vill méi aktiv a dynamesch Ekipp. Käerjenger Dammen haten um Samschdeg den Owend Schwieregkeeten de Rhythmus ze fannen. Beim bis dohin ongeschloenen Tabelleleader sollt et einfach net sinn. No 45. Minutte louchen si mat 10:18 a Réckstand. D'Käerjenger Dammen haten nach eng Kéier ugesat fir an de Match zereck ze kommen. Méi wei een 3:0-Laf sollt awer net däerbei eraus kommen. Domatt verléiert Käerjeng fir eng éischte Kéier an deser Saison, mat 17:21.

HB Beetebuerg - Handball Esch 16:16



HC Standard - HB Museldall 11:38