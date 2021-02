Lénger kann domat och seng 2. Partie no der Reprise net gewannen. Hueschtert ass elo 2. an der Tabell, dat well Diddeleng a Houwald sech Punkten deelen.

Am Dëschtennis Ekippechampionnat gouf och um Sonndeg nees gespillt, de komplette 7. Spilldag war programméiert. Dat nodeems um Samschdeg schonn's de 6. Spilldag no der Corona Paus ausgedroe gouf. Den Iwwerbléck vun de Partien an der Nationaldivisioun