An der Champions League am Volleyball krut et Lube Civitanova mam Lëtzebuerger Kamil Rychlicki den Dënschdeg mat Tours ze dinn.

D'Ekipp vun Tours war besser an de Match komm. Civitanova hat an der Ufanksphas vum Match liicht Problemer, hiert Spill ze fannen. No an No ass d'Ekipp ëm de Lëtzebuerger Nationalspiller awer ëmmer besser ginn a si konnten hire Retard Punkt fir Punkt ophuelen. Nodeems si d'Féierung iwwerholl hunn, huet Konzentratioun awer nogelooss, well um Enn hu si iwwerraschend den 1. Saz mat 22:25 missen ofginn.

Am zweete Saz huet Civitanova dunn awer direkt vun Ufank un den Toun uginn. Si haten offensiv elo méi Reussite. E wichtege Facteur huet dobäi och de Kamil Rychlicki gespillt, dee vill wichteg Punkte gemaach huet a virun allem kaum Feeler. Um Enn hu si de Saz dunn och gewannen a konnten op 1:1 ausgläichen.

Och am drëtte Saz huet Civitanova vun Ufank un dominéiert. De Géigner aus Frankräich konnt den héijen Niveau net méi halen an huet gréisstendeels vu Service-Feeler vu Luve Civitanova profitéiert, fir drun ze bleiwen. Um Enn goung awer och dëse Saz un d'Ekipp aus Italien.

Am 4. Saz huet Civitanova dunn och e bëssen ugefaange mat rotéieren. Bei Tours war de Rimm erof an dat huet den italieneschen Trainer genotzt, fir deen een oder anere Spiller e bëssen ze schounen, dorënner och de Kamil Rychlicki. Um Enn huet een awer och dëse Saz gewonnen an domat och de Match an de Maximum vun 3 Punkten. De Lëtzebuerger Nationalspiller koum um enn op 9 Punkten.

E Mëttwoch den Owend um 18 Auer ass et dann den Derby géint Perugia, wou d'Decisioun ëm déi éischt Plaz an der Grupp wuel entscheet gëtt. Dëse Match kënnt Dir natierlech och nees bei eis am Livestream suivéieren.