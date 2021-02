D'Ekipp vum Lëtzebuerger Kamil Rychlicki muss eng batter 0:3-Defaite astiechen. Trotz der Néierlag ass Civitanova awer fir d'Véierelsfinall qualifizéiert.

An der Champions League am Volleyball huet an der Grupp B Lube Civitanova no der Victoire um Dënschdeg den Owend géint Tours, an der fréizäiteger Qualifikatioun fir d'Véierelsfinall, um Mëttwoch de brisanten Derby géint Perugia verluer.

Dem 24 Joer ale Lëtzebuerger ware seng liicht Problemer mat der Schëller, déi e sech am Training zougezunn huet, awer op d'mannst um Ufank vum Match net unzegesinn. Sou huet säin 1. Opschlag direkt zu e Punktegewënn gefouert. Beim Stand vu 6:6-Gläich ass Civitanova e 4:0-Laf gelongen. Nom Time-Out huet Perugia besser gespillt a hat virun allem de Block zu dësem Zäitpunkt ënner Kontroll, sou dass Monini Perucia aus engem 4-Punkte-Réckstand ee 4-Punkte-Virsprong erausgespillt huet an den 1. Saz mat 25:21 fir sech entscheede konnt.

Änlecht Bild am 2. Saz, bei deem Lube séier mat 2:7 a Réckstand louch. D'Ekipp vum Trainer de Giorgi ass de ganze Saz dem Réckstand hannendru gelaf, sou dass dësen och kloer mat 18:25 verluere gaangen ass. Dat, well Perugia eng Quote vun 80% an der Receptioun hat, iwwerdeems Lube nëmme 35% verbuche konnt. Och de Lëtzebuerger Kamil Rychlicki, deen zu Stroossen ausgebilt ginn ass, hat a sengen Offensivaktiounen nëmmen eng Reussite vun 1/5. Um Enn kennt de Lëtzebuerg FLVB-Nationalspiller op 7 Punkten.

Lube hat sécherlech net de beschten Dag erwëscht, de Kapp an de Sand hu si awer net gestach. De Wëlle war och am drëtte Saz ze gesinn, mee et sollt um Enn awer net duergoen an dësem Derby, e Saz fir sech z'entscheeden. Den drëtte Saz ass mat 21:25 aus der Siicht vu Lube verluer gaangen. Perugia ass no der Victoire domat genau esou wéi Lube fir d'Champions-League Véierelsfinall qualifizéiert.