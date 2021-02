Zanter enger Woch gi Covid-Schnelltester am Sport bei eis am Land gemaach. Déi Meeschte vun deenen Tester huet d'Handball Federatioun gemaach.

Zanter enger Woch gi bei eis am Land Covid-Schnelltester am Sport gemaach. Fir d'Veräiner an natierlech och d'Federatiounen ass dat een Novum. Déi meeschten Tester huet an der éischter Woch den Handball gemaach. Deemno huet d'FLH och déi gréissten Erfarungswäerter.

265 Covid-Schnelltester huet d'Handball Federatioun an den éischten Deeg gemaach. Just een Test war positiv an de Sportler gouf doropshin isoléiert. De President vun der FLH, Dokter Romain Schockmel war ganz zefridden iwwer den Oflaf vun den duerchgefouerten Tester. D'Verbesserunge géife just am Detail leien, seet den FLH-President an Dokter.

Extrait Romain Schockmel

Fir eis ass et jo och een Novum a mir kënnen net op Erfarungen zeréckgräifen. Mir zentraliséieren d'Demande vun de Veräiner wat si brauchen a wéini. Inklusiv Material. Da kontaktéiere mir déi verschidde Reseauen. Mir hoffen awer mat der Zäit, dass d'Veräiner sech selwer organiséiere an d'Kontakter direkt huelen. Eis ass kee Fall bekannt, wou Sportler oder Offizieller Tester net maache wollten. Et war éischter de Contraire. Si wollte just mat Tester spillen. D'FLH ass ganz zefridde mam Oflaf vun der éischter Woch Schnelltester.

E puer Veräiner hu sech selwer organiséiert fir Professioneller vun der Santé ze fannen. Déi aner hunn op ee Lëtzebuerger Reseau zeréck gegraff. D'Bereetschaft war bei alle Leit do sech testen ze loossen. Wat mir begréisst hunn.

Nom éischte sougenannten Test-Weekend, hunn déi 4 grouss Federatiounen, Futtball, Handball, Volleyball a Basket sech zesummegesat, fir sech iwwer hir Erfarungen auszetauschen. Virun allem goungen d'Froen un d'Handball Federatioun mat un der Spëtzt dem Dokter Romain Schockmel.

Déi meeschte Froe sinn a Richtung Logistik gaangen. Oder wat maachen, wann ee positiv getest ginn ass? Wou natierlech déi offiziell Mesurë mussen applizéiert ginn.

Et koumen awer och nach aner Froen op.

Ob ee sech teste muss loossen, wann ee geimpft ginn ass oder schonns de Covid hat? Oder ganz einfach, wat ee mam Offall soll maachen? All déi Prozedure musse kloer sinn, ier d'Prozeduren ufänken.

Den Dokter Romain Schockmel huet sech vun Ufank u kloer fir d'Schnelltester am Virfeld vun de Kompetitiounen ausgeschwat. An dat ass natierlech och elo no der éischter Woch nach ëmmer de Fall.

Ech erënneren un dee ganz einfache Prinzip vun de Schnelltester. Wann déi offiziell Gestes Barrières mussen opgehuewe ginn, da bidden d'Schnelltester eng zousätzlech Sécherheet fir de Spiller selwer an och säin Ëmfeld.

De Futtball wollt déi leschte Woch keng Schnelltester maachen. Dofir gouf um Enn och net gespillt. Dëse Weekend ass d'Bereetschaft, fir Tester ze maachen, awer do a wann d'Wiederkonditiounen et erlaben, gëtt och gespillt.